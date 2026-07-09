Во Вроцлаве избит 19-летний украинец за разговор по телефону на родном языке

Во Вроцлаве совершено нападение на 19-летнего гражданина Украины. Причиной инцидента стал разговор молодого человека по телефону на украинском языке, пишет Radio Wroclaw.

Инцидент произошел 4 июля около 20:00 по местному времени. "Несмотря на то, что был еще день и вокруг было много людей, группа из 10 человек напала на 19-летнего украинца, когда услышала, что он по телефону говорит на украинском языке", - говорится в материале.

В результате инцидента у гражданина Украины сломан нос, поврежден позвоночник, также у него множественные ушибы.

Полицию и скорую медицинскую помощь вызвали на место происшествия друзья молодого человека. Злоумышленники скрылись, когда услышали сигналы приближающихся служб.

Фото: magnific.com