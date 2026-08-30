Вооруженное нападение произошло на юге Франции: есть погибший

Вооруженное нападение произошло на юге Франции, в Марселе. Двое злоумышленников подъехали к месту преступления на мотоцикле. После этого пассажир начал стрелять по группе из пяти человек.

В результате 20-летний мужчина погиб, четверо получили ранения различной степени тяжести. По одной из версий, мотив преступления может быть связан с незаконным оборотом наркотиков.

Еще одно нападение с применением огнестрельного оружия произошло в США. Два человека погибли и еще девять получили ранения в результате стрельбы на уличной вечеринке в Нью-Джерси. По данным полиции, стрельба началась после ссоры между участниками мероприятия. На месте продолжает работать следственная группа.