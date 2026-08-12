"Я вас запишу к врачу, только продиктуйте номер талона из СМС" - многоходовка от аферистов

Все началось с сообщения в мессенджере от неизвестной женщины, которая представилась медсестрой поликлиники и сообщила об изменении данных в медицинской карте. Под этим предлогом собеседница уточнила рост и вес девушки.

Затем последовал следующий этап.

Незнакомка сообщила, что на мобильный номер заявительницы придет СМС с кодом талона, который необходимо продиктовать для завершения записи к врачу.

Вскоре после этого раздался звонок от лжесотрудника правоохранительных органов. Он заявил, что девушка уже общалась с мошенниками, которые завладели ее банковскими счетами и совершают незаконные операции. Лжесотрудник пригрозил уголовной ответственностью, угрозой обыска по месту жительства и арестом всех денежных средств. Чтобы спасти деньги, минчанке позвонил якобы сотрудник Нацбанка. Он предложил перевести средства на безопасный счет и предоставил номера договоров. Доверившись мошенникам, девушка перевела на указанный счет более 10 тыс. рублей. Осознав, что стала жертвой обмана, она обратилась в милицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Настоящие сотрудники медучреждений, банков и правоохранительных органов никогда не запрашивают коды из СМС и не требуют переводить деньги на безопасные счета.

Только за минувшие сутки в милицию поступило около 400 сообщений о звонках телефонных мошенников. Благодаря оперативности сотрудников милиции и бдительности белорусов подавляющее большинство преступлений было предотвращено! Зарегистрировано 35 правонарушений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий.