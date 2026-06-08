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"Замена домофона" стоила пенсионерке дачи и едва не лишила квартиры
И пока кто-то трудится и стремится выбрать честную дорогу по жизни, мошенники используют абитуриентов и их родителей в своих целях. Новая схема: звонят от имени бухгалтерии вузов, сообщают, что место на платном отделении почти закреплено, и требуют срочную предоплату. Присылают счет, QR-код или ссылку. При сомнениях жертвы, конечно, угрожают передачей места другому. И это лишь свежая глава в длинной методичке кибермошенников.
В мошенническом тренде многоходовка, такая театральная постановка с тремя актами. В первом звене вам звонят как будто бы из банка. Затем уже через минуту на связи куратор и службы безопасности. Дескать, произошла утечка информации. И третье звено: вам звонит как будто бы сотрудник правоохранительных органов. Тут уже в ход вступает давление: на кону все ваши деньги.
И все это время в игре жертва. Ее подсадили на крючок шаг за шагом. И вот та самая точка невозврата, когда вы назвали код из СМС, перевели деньги и, что самое страшное, поверили и попали в капкан Всемирной паутины.
Звонок про замену ключей от домофона стоил пожилой женщине ключей от собственной дачи и едва не лишил квартиры. Неделя давления, десятки разговоров. В итоге переданы все деньги, что были дома.
Мария, дочь потерпевшей:
"Даже 5-рублевки. Она должна была при них пересчитать это все, сказать, какого достоинства купюра, сколько штук. Сложить это все в определенные пакеты. Если пакет их не устраивал, они говорили, что нужно. Она скидывала им фотку. Если пакет их не устраивал, то она перепаковывала в пакет другого цвета".
Дальше продажа квартиры через агентство. Но план дал трещину, когда на сделку приехал специалист и усомнился в легенде пенсионерки, что ей срочно нужны деньги на операцию для брата.
Виктор, специалист агентства недвижимости:
"Я поехал около 9 вечера на квартиру, чтобы поговорить с дочерью. Я стал у дочери спрашивать: "Знаете ли вы, что ваша мама продает квартиру". Она сразу очень удивилась: "Что вы мне говорите? Это может какая-то ошибка".
Мария, дочь потерпевшей:
"Документы все показал, что у него есть, и договоры уже на мою квартиру. Я начала звонить маме. Она стала кричать, главное, чтобы я не вызывала милицию, потому что нашу квартиру пытаются продать мошенники. И для того чтобы она реально не продалась, нам необходимо ее продать. И она была настолько убеждена в этом, что кричала: "Только не милицию". Тогда я решила вызвать милицию. Я начала листать ее телефон. Так мы узнали, собственно говоря, что продана дача".
Квартиру спасли. А дачу и 260 тыс. рублей - увы. А еще на балконе до сих пор стоит рассада помидоров и перцев. Пенсионерка выращивала их для своей дачи, той самой, которой уже нет. Рассада не дождалась сезона. А женщина - звонка, который вернет все обратно.
Анна Ходасевич, старший следователь Фрунзенского районного отдела г. Минска Следственного комитета Беларуси:
"В настоящий момент по уголовному делу проводится комплекс следственных и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лица, совершившего преступление. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 12 лет лишения свободы".
Пока мы были в пути к героям нашего сюжета, в капкан едва не попала съемочная группа "Первого информационного".
"Кристина Эдуардовна, меня зовут Кабанов Дмитрий Владимирович, капитан КГБ. Должность моя - дознаватель", - раздался голос в телефоне.
Схема классическая: запугать - спасти - получить доступ к счетам. Но когда я попросила капитана тоже включить камеру, методичка дала сбой.
"И такие действия расцениваются как спонсирование террористической деятельности, что достаточно серьезный срок. Это от 8 до 12 лет лишения свободы", - продолжил запугивать голос из телефона.
"Вы со мной не играйте, - повысил голос мужчина из телефонной трубки. - Я не мальчик вам какой-то с улицы, вы не будете мне ставить свои какие-то условия. Я говорю, вы делаете. По-другому не будет".
Каждое третье преступление сегодня с приставкой кибер-. За прошлый год белорусы потеряли более 50 млн руб. За квартал этого года - цифра свыше 16 млн. "Замена домофона", "помогите брату", "ваши деньги в опасности" - за этими масками всегда одни и те же лица. А еще бывают "поликлиники" с фальшивыми врачами, "автошколы" с несуществующими правами и "инвестиционные гуру" с легкими деньгами.
Алексей Новаш, замначальника главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси:
"Нами заблокировано только за текущий год в оперативном порядке более 8 тыс. банковских счетов, которые использовались мошенниками в противоправной деятельности. Кроме того, достаточно серьезная работа нами проводится, которая направлена на блокировку фишинговых ресурсов. Только за 2026 год мы уже заблокировали более 2 тыс. таких фишинговых ссылок. В Министерстве внутренних дел принимаются достаточно серьезные меры, направленные и на пресечение деятельности так называемых курьеров. Только в текущем году за 4 месяца пресечена деятельность более 300 таких курьеров".
Единственный способ не улететь в пропасть - не идти на поводу у мошенников. И помните: маска может быть любой - банк, якобы правоохранители, почта. Есть только одно безопасное действие - прервать разговор. И тогда капкан мошеннической паутины останется пустым.