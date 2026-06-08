"Замена домофона" стоила пенсионерке дачи и едва не лишила квартиры

И пока кто-то трудится и стремится выбрать честную дорогу по жизни, мошенники используют абитуриентов и их родителей в своих целях. Новая схема: звонят от имени бухгалтерии вузов, сообщают, что место на платном отделении почти закреплено, и требуют срочную предоплату. Присылают счет, QR-код или ссылку. При сомнениях жертвы, конечно, угрожают передачей места другому. И это лишь свежая глава в длинной методичке кибермошенников.

В мошенническом тренде многоходовка, такая театральная постановка с тремя актами. В первом звене вам звонят как будто бы из банка. Затем уже через минуту на связи куратор и службы безопасности. Дескать, произошла утечка информации. И третье звено: вам звонит как будто бы сотрудник правоохранительных органов. Тут уже в ход вступает давление: на кону все ваши деньги.

И все это время в игре жертва. Ее подсадили на крючок шаг за шагом. И вот та самая точка невозврата, когда вы назвали код из СМС, перевели деньги и, что самое страшное, поверили и попали в капкан Всемирной паутины.

Звонок про замену ключей от домофона стоил пожилой женщине ключей от собственной дачи и едва не лишил квартиры. Неделя давления, десятки разговоров. В итоге переданы все деньги, что были дома.

Мария, дочь потерпевшей:

"Даже 5-рублевки. Она должна была при них пересчитать это все, сказать, какого достоинства купюра, сколько штук. Сложить это все в определенные пакеты. Если пакет их не устраивал, они говорили, что нужно. Она скидывала им фотку. Если пакет их не устраивал, то она перепаковывала в пакет другого цвета".

руки пожилого человека с телефонм news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4545b931-09c4-44d3-b1df-fa30d0b80234/conversions/7ca07acf-a385-4822-aec6-c0bf63fe86c1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4545b931-09c4-44d3-b1df-fa30d0b80234/conversions/7ca07acf-a385-4822-aec6-c0bf63fe86c1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4545b931-09c4-44d3-b1df-fa30d0b80234/conversions/7ca07acf-a385-4822-aec6-c0bf63fe86c1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4545b931-09c4-44d3-b1df-fa30d0b80234/conversions/7ca07acf-a385-4822-aec6-c0bf63fe86c1-xl-___webp_1920.webp 1920w

Дальше продажа квартиры через агентство. Но план дал трещину, когда на сделку приехал специалист и усомнился в легенде пенсионерки, что ей срочно нужны деньги на операцию для брата.

Виктор, специалист агентства недвижимости:

"Я поехал около 9 вечера на квартиру, чтобы поговорить с дочерью. Я стал у дочери спрашивать: "Знаете ли вы, что ваша мама продает квартиру". Она сразу очень удивилась: "Что вы мне говорите? Это может какая-то ошибка".

Мария, дочь потерпевшей:

"Документы все показал, что у него есть, и договоры уже на мою квартиру. Я начала звонить маме. Она стала кричать, главное, чтобы я не вызывала милицию, потому что нашу квартиру пытаются продать мошенники. И для того чтобы она реально не продалась, нам необходимо ее продать. И она была настолько убеждена в этом, что кричала: "Только не милицию". Тогда я решила вызвать милицию. Я начала листать ее телефон. Так мы узнали, собственно говоря, что продана дача".

Квартиру спасли. А дачу и 260 тыс. рублей - увы. А еще на балконе до сих пор стоит рассада помидоров и перцев. Пенсионерка выращивала их для своей дачи, той самой, которой уже нет. Рассада не дождалась сезона. А женщина - звонка, который вернет все обратно.

Анна Ходасевич, старший следователь Фрунзенского районного отдела г. Минска Следственного комитета Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5b7d5480-9651-43e6-9663-59e361da06ca/conversions/8bc296f2-57f2-49bb-954c-438ff116d36a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5b7d5480-9651-43e6-9663-59e361da06ca/conversions/8bc296f2-57f2-49bb-954c-438ff116d36a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5b7d5480-9651-43e6-9663-59e361da06ca/conversions/8bc296f2-57f2-49bb-954c-438ff116d36a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5b7d5480-9651-43e6-9663-59e361da06ca/conversions/8bc296f2-57f2-49bb-954c-438ff116d36a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Анна Ходасевич, старший следователь Фрунзенского районного отдела г. Минска Следственного комитета Беларуси:

"В настоящий момент по уголовному делу проводится комплекс следственных и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лица, совершившего преступление. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 12 лет лишения свободы".

Пока мы были в пути к героям нашего сюжета, в капкан едва не попала съемочная группа "Первого информационного".

"Кристина Эдуардовна, меня зовут Кабанов Дмитрий Владимирович, капитан КГБ. Должность моя - дознаватель", - раздался голос в телефоне.

Схема классическая: запугать - спасти - получить доступ к счетам. Но когда я попросила капитана тоже включить камеру, методичка дала сбой.

"И такие действия расцениваются как спонсирование террористической деятельности, что достаточно серьезный срок. Это от 8 до 12 лет лишения свободы", - продолжил запугивать голос из телефона.

"Вы со мной не играйте, - повысил голос мужчина из телефонной трубки. - Я не мальчик вам какой-то с улицы, вы не будете мне ставить свои какие-то условия. Я говорю, вы делаете. По-другому не будет".

Каждое третье преступление сегодня с приставкой кибер-. За прошлый год белорусы потеряли более 50 млн руб. За квартал этого года - цифра свыше 16 млн. "Замена домофона", "помогите брату", "ваши деньги в опасности" - за этими масками всегда одни и те же лица. А еще бывают "поликлиники" с фальшивыми врачами, "автошколы" с несуществующими правами и "инвестиционные гуру" с легкими деньгами.

Алексей Новаш, замначальника главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/931f741f-c185-4b16-ad28-d5b7ac475748/conversions/68e8478e-6629-4373-97c1-b215bf5c3ad4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/931f741f-c185-4b16-ad28-d5b7ac475748/conversions/68e8478e-6629-4373-97c1-b215bf5c3ad4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/931f741f-c185-4b16-ad28-d5b7ac475748/conversions/68e8478e-6629-4373-97c1-b215bf5c3ad4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/931f741f-c185-4b16-ad28-d5b7ac475748/conversions/68e8478e-6629-4373-97c1-b215bf5c3ad4-xl-___webp_1920.webp 1920w

Алексей Новаш, замначальника главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси:

"Нами заблокировано только за текущий год в оперативном порядке более 8 тыс. банковских счетов, которые использовались мошенниками в противоправной деятельности. Кроме того, достаточно серьезная работа нами проводится, которая направлена на блокировку фишинговых ресурсов. Только за 2026 год мы уже заблокировали более 2 тыс. таких фишинговых ссылок. В Министерстве внутренних дел принимаются достаточно серьезные меры, направленные и на пресечение деятельности так называемых курьеров. Только в текущем году за 4 месяца пресечена деятельность более 300 таких курьеров".