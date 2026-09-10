Запаховый след стал ключевой уликой в расследовании угона в Мстиславле

Единственная улика - запаховый след. Житель Мстиславля взял у друга легковой автомобиль Volkswagen Jetta, но машину среди ночи угнали с парковки. Угонщику было на руку то, что мужчина оставил ее незапертой. ГАИ быстро нашла пропавшую "Джету": она стояла на окраине города, на обочине. Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия и автомобиль. И что интересно, никаких улик, за исключением запахового следа в салоне, не было.

Также правоохранители просмотрели видеозаписи с камер наблюдения. По ним выяснилось, что преступник ночью целенаправленно искал во дворах незапертые машины.

Милиционеры установили личность угонщика. Им оказался 25-летний житель Могилева, который уже имел судимость за аналогичное преступление.