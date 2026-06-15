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Женщина "расплатилась" водительским удостоверением и вынесла товары на 150 рублей

В Гродно женщина попыталась рассчитаться за продукты в магазине водительским удостоверением. Сообщается, что 34-летняя покупательница выбрала и упаковала товар. Вместо оплаты она предъявила права и предложила списать деньги прямо с них. Клиентка проигнорировала требование кассира оплатить покупки и покинула универсам.

В итоге женщине удалось вынести 20 пачек сигарет, 2 бутылки газировки, 3 пачки кофе и сушеные кальмары. Ущерб оценили в сумму порядка 150 рублей. Правоохранители оперативно установили личность подозреваемой и задержали ее. Уголовное дело возбуждено по статье "Грабеж". 

Разделы:

Происшествия

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Зона Х