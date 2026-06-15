Женщина "расплатилась" водительским удостоверением и вынесла товары на 150 рублей

В Гродно женщина попыталась рассчитаться за продукты в магазине водительским удостоверением. Сообщается, что 34-летняя покупательница выбрала и упаковала товар. Вместо оплаты она предъявила права и предложила списать деньги прямо с них. Клиентка проигнорировала требование кассира оплатить покупки и покинула универсам.