Жертвами шторма в Анталье стали 4 человека

Мощный шторм обрушился на курортную Анталью. Как сообщается, жертвами стихии стали 4 человека, есть также пострадавшие.

По данным информагентств, временное жилище одной из строительных бригад разрушил смерч: времянку унесло по воздуху на 300 м. На той же строительной площадке обрушился кран.

Проливные дожди в Анталье привели к подтоплению ряда городских микрорайонов. Синоптики рекомендуют местным жителям и туристам готовиться к продолжительному периоду непогоды, в течение которого здесь прольются ливни.