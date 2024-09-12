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Жертвами урагана "Милтон" в США стали 14 человек
Число жертв урагана "Милтон" во Флориде выросло до 14 человек.
Сообщается, что стихия покинула территорию Флориды и движется над водами Атлантического океана. Более 3 миллионов домов и предприятий все еще остаются без электричества.
Власти предупреждают, внезапные наводнения продолжают быть угрозой во многих частях центральной Флориды. Некоторых людей, вернувшихся в свои дома, ждала не только ужасная картина разрушений.
В международном рейтинговом агентстве Fitch Ratings заявили, что лишь застрахованные потери от ураганов во Флориде за весь 2024 год (включая "Милтон") превысят 100 млрд долларов. По всей видимости, администрации Байдена справиться с последствиями в одиночку не удастся. Политик то ли в шутку, то ли в лучших своих традициях попросил помощи целого президента Трампа.
Джо Байден, президент США:
"Господин президент, бывший президент Трамп. Займитесь жизнью людей".
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