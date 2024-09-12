Жертвами урагана "Милтон" в США стали 14 человек

Сообщается, что стихия покинула территорию Флориды и движется над водами Атлантического океана. Более 3 миллионов домов и предприятий все еще остаются без электричества.

Власти предупреждают, внезапные наводнения продолжают быть угрозой во многих частях центральной Флориды. Некоторых людей, вернувшихся в свои дома, ждала не только ужасная картина разрушений.

В международном рейтинговом агентстве Fitch Ratings заявили, что лишь застрахованные потери от ураганов во Флориде за весь 2024 год (включая "Милтон") превысят 100 млрд долларов. По всей видимости, администрации Байдена справиться с последствиями в одиночку не удастся. Политик то ли в шутку, то ли в лучших своих традициях попросил помощи целого президента Трампа.