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Жертвами урагана "Милтон" в США стали 14 человек

Число жертв урагана "Милтон" во Флориде выросло до 14 человек.

Сообщается, что стихия покинула территорию Флориды и движется над водами Атлантического океана. Более 3 миллионов домов и предприятий все еще остаются без электричества.

Власти предупреждают, внезапные наводнения продолжают быть угрозой во многих частях центральной Флориды. Некоторых людей, вернувшихся в свои дома, ждала не только ужасная картина разрушений.

В международном рейтинговом агентстве Fitch Ratings заявили, что лишь застрахованные потери от ураганов во Флориде за весь 2024 год (включая "Милтон") превысят 100 млрд долларов. По всей видимости, администрации Байдена справиться с последствиями в одиночку не удастся. Политик то ли в шутку, то ли в лучших своих традициях попросил помощи целого президента Трампа.

Джо Байден, президент США:

"Господин президент, бывший президент Трамп. Займитесь жизнью людей".

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