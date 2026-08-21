Житель Бобруйска захлебнулся в луже во время уличной потасовки

Житель Бобруйска задохнулся в луже. Официальный вердикт экспертов - механическая асфиксия водой.

К трагическим событиям привел конфликт на улице. 43-летний мужчина попросил закурить у 59-летнего прохожего, на что услышал грубый отказ. В итоге старший получил от оппонента удар и упал в лужу лицом вниз.

Несмотря на то что младший участник стычки перевернул пострадавшего и вызвал скорую помощь, спасти мужчину не удалось.

Анастасия Морозова, государственный медицинский судебный эксперт УГКСЭ по Могилевской области:

"Согласно заключению эксперта, на голове и руках погибшего имелись легкие телесные повреждения, которые в причинной связи с наступлением смерти не состоят. В крови от трупа обнаружен этиловый спирт в концентрации 3,6 промилле. Смерть мужчины наступила от механической асфиксии в результате закрытия дыхательных путей водой при утоплении".