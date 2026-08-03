Житель Минского района под влиянием мошенников обманул 80-летнюю женщину

Историй о телефонных мошенниках, жертвах обмана и схемах афер меньше не становится. Еще один случай, и здесь все стандартно: замена газового счетчика, код из СМС, угрозы уголовным преследованием.



Милиция задержала 30-летнего жителя Минского района, который попал под влияние мошенников. А одной из его жертв стала 80-летняя пенсионерка, которая лишилась свыше 100 тыс. рублей накопленных сбережений

Артем Михневич, замначальника управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома:

"Под угрозой уголовного преследования злоумышленники убедили его "исправить ситуацию": забирать деньги у других граждан и перевозить их за границу для передачи курьерам. По заданию мошенников мужчина посетил не менее 5 адресов в Минске и 2 адресов в Гомеле. На местах он получал денежные средства от доверчивых граждан, после чего перевозил их в соседнюю страну и передавал посредникам".

И еще раз напомним, что правоохранители, работники банков и других учреждений не звонят по служебным вопросам в мессенджерах, не просят помочь в поимке преступников или вывезти за границу деньги.