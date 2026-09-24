Житель Зельвенского района спрятал чужую технику в кукурузном поле, ущерб 1500 рублей

Владельцы дачного участка в Зельвенском районе обнаружили пропажу окучника и культиватора. Хозяева бывают там нечасто, поэтому точное время исчезновения имущества назвать не смогли.

Правоохранители проверили местные подсобные хозяйства и обратили внимание на 62-летнего работника: при разговоре он заметно нервничал. Волнение оказалось не напрасным. Вскоре после ухода милиционеров мужчина сел за руль рабочего трактора, вывез чужую технику в Мостовский район и спрятал ее в кукурузном поле. План не сработал.

Позже он признался, что пошел на это, потому что знал: хозяев на участке нет, и чужой инвентарь можно использовать в своих целях. Ущерб оценили в 1500 рублей. Действиям фигуранта уже дана правовая оценка.