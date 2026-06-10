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Жительница Дрибина пробивала дорогие продукты как дешевые на кассе самообслуживания
Автор:Редакция news.by
Жительница Дрибина Могилевской области придумала схему выноса продуктов из магазина. В местной торговой точке на кассе самообслуживания она взвешивала товары, пробивая их как более дешевые. Например, могла оплатить колбасу по весу как за грушу. Таким образом за несколько месяцев она "сэкономила" 800 рублей.
Попалась женщина на мелком хищении - заведующий магазином обратил внимание, что в электронном чеке она пробила помело, а по факту выносила колбасу и мясную продукцию. Сотрудник ее остановил, а затем просмотрел камеры наблюдения. Была установлена преступная схема с несколькими такими фактами. Итог "выгодных покупок" - уголовное дело за кражу.