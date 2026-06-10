Жительница Дрибина пробивала дорогие продукты как дешевые на кассе самообслуживания

Жительница Дрибина Могилевской области придумала схему выноса продуктов из магазина. В местной торговой точке на кассе самообслуживания она взвешивала товары, пробивая их как более дешевые. Например, могла оплатить колбасу по весу как за грушу. Таким образом за несколько месяцев она "сэкономила" 800 рублей.