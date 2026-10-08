Туск раскрыл жуткие подробности нападений подростков с ножами в учебных заведениях Польши

Премьер-министр Польши Дональд Туск в ходе экстренного совещания рассказал, что один из нападавших записывал происходившее на камеру, которая была закреплена на шлеме. По данным следствия, целью подростка была именно непрерывная съемка преступления в режиме реального времени.

Сейчас полиция и спецслужбы устанавливают мотивы задержанного, а также проверяют его возможные связи с радикальными интернет-сообществами.

Напомним, только за последние двое суток в Мазовецком воеводстве произошло два случая нападений подростков с ножами. В селе Лещидул-Новины от рук 15-летнего подростка погибла сотрудница школы. Ранены еще двое. В городе Остроленка 19-летний учащийся совершил нападение с ножом в местном техникуме. Ранены 9 человек. В еще одной школе, в городе Серпц, нападение удалось предотвратить.

Общественность возмущается: пока власть, полиция и спецслужбы пытаются разглядеть угрозу с востока, польские школы становятся зоной повышенной опасности.