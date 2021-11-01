1000 литров стеклоомывающей жидкости изъято в Бобруйске. Внимание стражей порядка привлек мужчина, который нелегально торговал автохимией возле АЗС на улице Лынькова. Оказалось, что госрегистрации у него нет, в кузове Volkswagen обнаружено 200 пятилитровых пластиковых бутылок. Милиция проводит проверку. Известно, что 30-летний водитель проживает в Минске и нигде официально не работает. Ему грозит штраф за незаконную предпринимательскую деятельность.