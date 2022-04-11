100 литров дизеля, ядохимикаты и удобрения обнаружили у жителя одной из деревень

100 литров дизеля, ядохимикаты и удобрения - набор, который оперативники обнаружили у жителя одной из деревень в Борисовском районе. Мужчина признался, что топливо он забрал с предприятия, на котором работал, еще в прошлом году. По данному факту теперь местный житель стал фигурантом административного процесса. А позже в ходе осмотра дворовой территории стражи порядка нашли ядохимикаты (35 литров) и тонну удобрений. По словам мужчины, все это он обнаружил в лесу. Теперь происхождение ядохимикатов и удобрений установят уже сотрудники милиции.