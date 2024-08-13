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106 голов на сумму 120 тыс. рублей: в Могилевском районе скрывали падеж скота

Просчеты в работе прикрывал фальсификацией документов. Сотрудники службы БЭП выявили масштабные нарушения в сфере АПК. Замдиректора сельхозорганизации скрывал падеж крупного рогатого скота. Причем делал мужчина это на постоянной основе.

Недостача составила 106 голов на сумму свыше 120 тыс. рублей.

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