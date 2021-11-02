107-мм артиллерийский снаряд обнаружен на поле в Барановичском районе

В Барановичском районе на поле обнаружен 107-мм артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. О подозрительной находке в дежурную часть милиции позвонил мужчина и рассказал, что недалеко от дома, в 15 метрах, он нашел подозрительный боеприпас. На место выехали саперы-пиротехники части 7404. Военные обследовали территорию на предмет наличия других взрывоопасных предметов. Боеприпасов больше не обнаружено. В настоящее время снаряд уничтожен.