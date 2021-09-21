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10 рублей - причина убийства матери: следователи завершили расследование жестокого преступления в Сенно
Следователи завершили расследование жестокого преступления в Сенно. По данным СК, вечером 20 апреля 51-летний местный житель пришел домой пьяным. При себе у него были 10 рублей, которые тот спрятал и лег спать. Проснувшись, мужчина не нашел свои деньги. Подозрения пали на престарелую мать. Пенсионерка сказала, что не брала заначку сына, но тот избил женщину жестоко. Когда мать перестала подавать признаки жизни, он накрыл ее курткой и ушел пить к своему знакомому. Утром мужчина вернулся домой и вызвал скорую.
Известно, что ранее обвиняемый был неоднократно судим за кражи, нигде не работал. Заметим, что всего эксперты насчитали около 30 различных травм на теле убитой. А те злосчастные 10 рублей нашли под простыней на кровати сына.
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