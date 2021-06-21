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11 погибших на водоемах в субботу и еще 6 - в воскресенье: трагическая статистика выходных в Беларуси
Среди жертв есть ребенок - это 15-летняя девочка, которая выгуливала собаку, оступилась и упала в воду. ОСВОД перешел в эти дни в усиление: увеличена численность дежурных бригад, территорию вблизи водоемов патрулируют дроны, на помощь подключились МЧС, РОСН и милиция. Главная задача - обеспечить не только приятный, но и безопасный отдых. Люди потянулись к водоемам, но не все соблюдают правила. Только за минувшие сутки в Беларуси погибли более десятка человек. Особое внимание специалисты уделяет тем, кто купается не вблизи специально оборудованных пляжей, злоупотребляет алкоголем или оставляет детей без присмотра в воде.
В оперативной сводке МЧС есть и несколько случаев со счастливым финалом. На городском пляже Гомеля в озере Буром работники ОСВОД спасли 4-летнего мальчика. На Днепре две школьницы спасли тонущую маленькую девочку, а затем выбраться уже самим им помогал услышавший крики о помощи работник МЧС. О том, как не стать жертвой воды, МЧС представило новый ролик в рамках рубрики "Энциклопедия безопасности".
Жаркая погода серьезно сказывается на дорожной обстановке, констатируют в ГАИ. Традиционное требование садиться за руль трезвым в эти дни приобретает большую актуальность - высокая температура усиливает негативное влияние алкоголя. Только за субботу в Беларуси 60 человек попались нетрезвыми за рулем. Один из эпизодов произошел ночью в столице на улице Ольшевского. Автомобиль Mazda ехал, виляя из стороны в сторону. Его водитель проигнорировал требование остановиться - началось преследование. В помощь инспекторам спецподразделения присоединились еще несколько экипажей ГАИ. На улице Пономаренко злоумышленника удалось задержать. Выяснилось, что 37-летний мужчина не имеет прав и ехал пьяным. Результат освидетельствования - более 1 промилле алкоголя. Известно, что ранее минчанин неоднократно привлекался к ответственности за нетрезвую езду на автомобиле и без прав. За передачу управления водителю в состоянии алкогольного опьянения к ответственности привлечен и владелец Mazda, который в момент преследования находился в салоне автомобиля в качестве пассажира.
В эти дни ГАИ рекомендует водителям следить не только за своим состоянием, но и за здоровьем пассажиров. В жаркую погоду более внимательно прислушиваться к организму и ответственно относиться к любой поездке.
Жара до 35 градусов ожидается в Беларуси на этой неделе. Сохраняется оранжевый уровень опасности. Из-за высокой температуры в стране введены запреты и ограничения на посещение лесов. На данный момент в списке 25 районов. Специалисты советуют людям с проблемами здоровья отказаться от поездок на дальние расстояния.
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