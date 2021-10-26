120 килограммов металлолома, 16 метров кабеля и электрощит украл житель Барановичей с соседского участка

Воспользовался моментом и почистил соседский участок. Да так, что владелец лишился своего имущества, а это 120 килограммов металлолома, 16 метров кабеля и электрощит. О происшествии пострадавший сообщил в милицию. И вскоре правоохранители вышли на подозреваемого. Это 33-летний житель районного центра. Последний делал ремонт в соседнем здании. Оперативникам он рассказал, что чужое имущество отвез в пункт приема металлолома. Выручку потратил на свои нужды. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.