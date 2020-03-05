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12 000 евро лишилась гродненская фирма
Голь на выдумку хитра, как и мышление аферистов. 12 000 евро лишилась гродненская фирма, деньги ушли на счет афериста в Стокгольм. Схема, которую провернул неизвестный, весьма популярна. Отрабатывается версия, что злоумышленник взломал служебную почту, изучил переписки, а также реквизиты партнеров конторы. Затем создал ящик-дублер и прислал предприятию письмо со счетом, на который нужно перевести крупную сумму за оказание услуг.
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