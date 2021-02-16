12 человек эвакуировано на пожаре в Минске

Инцидент случился накануне вечером - спасателям поступило сообщение о возгорании в одной из квартир многоэтажки по проспекту Газеты "Звязда". Как стало известно, звонил сам погорелец. Его апартаменты - на 4 уровне 9-этажного дома. В квартире спасатели обнаружили мужчину - это муж хозяйки. Его вывели на воздух и передали врачам. Пострадавшего госпитализировали с отравлением продуктами горения. Сильное задымление создавало угрозу жильцам соседних квартир - семью из 4 человек и пенсионерку спасли, 12 человек эвакуировали. Неосторожность при курении - возможная причина инцидента.