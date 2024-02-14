ЧПЗона X

12 кг кокаина разорвали машину на части

12 килограммов кокаина разорвали машину на части. Все дело в том, что схрон для наркотиков контрабандисты сделали в выхлопной системе автомобиля. В итоге техника безопасности оказалась полностью нарушена. Когда Skoda заправляли сжиженным газом, произошел взрыв. Удалось ли что-нибудь наркокурьерам собрать от своего запрещенного груза, не уточняется.

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