12 кг кокаина разорвали машину на части

12 килограммов кокаина разорвали машину на части. Все дело в том, что схрон для наркотиков контрабандисты сделали в выхлопной системе автомобиля. В итоге техника безопасности оказалась полностью нарушена. Когда Skoda заправляли сжиженным газом, произошел взрыв. Удалось ли что-нибудь наркокурьерам собрать от своего запрещенного груза, не уточняется.