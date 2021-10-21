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12-летняя девочка из Орши перевела интернет-мошенникам 200 рублей с маминой карты
Подросток из Орши стала жертвой виртуального обмана. Мошенники использовали новую схему, чтобы заполучить деньги с банковской карточки мамы. По информации милиции, в одной из социальных сетей 12-летней девочке написала некая Диана Чернова. Незнакомка на протяжении нескольких дней первая инициировала переписку на отвлеченные темы. В одной из них собеседница сообщила, что не может перечислить деньги на телефон.
Анна Галинская, старший оперуполномоченный управления по противодействию киберпреступности КМ УВД Витебской области:
Мнимая Диана попросила помочь и назвать номер телефона. На мамин телефон стали приходить СМС-сообщения с кодами. По наивности девочка не стала читать их содержание. Ей казалось, что это чужие данные, поэтому передавала цифры собеседнице. Последовала просьба сфотографировать мамину банковскую карту. Ключевым стал предлог: мамина сим-карта привязана к какому-то аккаунту и будет заблокирована. Виртуальная подруга все время торопила девочку.
Психологический трюк сработал. Девочка, испугавшись, отправила собеседнице фотографии пластиковой карты с двух сторон и сообщила содержание нескольких новых СМС-сообщений. После этого с карточки мамы исчезли все деньги - около 200 рублей.
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