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16 лет колонии за убийство брата-инвалида получил житель Столинского района
Житель Столинского района получил 16 лет колонии за убийство брата-инвалида. Брестский областной суд огласил приговор по уголовному делу о жестоком убийстве человека, находившегося в беспомощном состоянии.
Трагедия случилась в мае этого года в Давид-Городке. Будучи пьяным, мужчина 62 лет поссорился со своим братом - инвалидом I группы. В гневе фигурант избил родственника, и 7 раз ударил его ножом. Пострадавший умер от ран на месте происшествия.
Суд признал мужчину виновным в убийстве. Его приговорили к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Также к обвиняемому применили принудительное лечение от хронического алкоголизма.
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