16 лет колонии за убийство брата-инвалида получил житель Столинского района

Житель Столинского района получил 16 лет колонии за убийство брата-инвалида. Брестский областной суд огласил приговор по уголовному делу о жестоком убийстве человека, находившегося в беспомощном состоянии.

Трагедия случилась в мае этого года в Давид-Городке. Будучи пьяным, мужчина 62 лет поссорился со своим братом - инвалидом I группы. В гневе фигурант избил родственника, и 7 раз ударил его ножом. Пострадавший умер от ран на месте происшествия.

Суд признал мужчину виновным в убийстве. Его приговорили к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Также к обвиняемому применили принудительное лечение от хронического алкоголизма.