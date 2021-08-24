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16 лет лишения свободы в исправительной колонии за убийство соседа с особой жестокостью в Малоритском районе
16 лет лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Такой приговор услышал обвиняемый по делу об убийстве с особой жестокостью в Малоритском районе. Обвиняемый - местный житель, мужчине 29 лет, жертва также из местных. Триггером убийства стали слухи. Как известно из материалов дела, 5 апреля текущего года в милицию обратился местный житель и сообщил о том, что он убил человека. Мужчина на допросе рассказал, что днем он выпивал с отцом, который сообщил, что в деревне ходят слухи об интимной связи сестры и соседа. Брата это разозлило, и он пошел к односельчанину разбираться. Конструктивный диалог не удался. Мужчина достал из кармана нож и нанес более 30 ударов потерпевшему. Оружие преступления выбросил в реку, уже после нож из воды доставали спасатели. Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке. По решению судамужчина пройдет принудительное лечение от алкоголизма.
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