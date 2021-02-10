16-летнего могилевчанина подозревают в сбыте психотропов

Ошибки юности и жажда легких денег. 16-летнего парня задержали в Могилеве, его подозревают в сбыте психотропов. Наркотик стражи порядка нашли у молодого человека при себе и в специально оборудованных тайниках. Всего 26 свертков с неким веществом белого цвета, все свыше 14 граммов. Порошок отправили на экспертизу, в итоге выяснилось, что изъятое - это психотроп Альфа-ПВП. По данным оперативников, на протяжении двух месяцев юноша оказывал содействие интернет-магазину, который специализировался на сбыте наркотиков в Могилеве и области. Следователи возбудили уголовное дело.