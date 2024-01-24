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16-летний парень, не желая платить, установил бесплатную программу для айфона - чем все закончилось
16-летний парень из Минского района, не желая платить за приложение для айфона, установил бесплатную программу, которая заблокировала его телефон. На одном из сайтов он нашел логин и пароль для входа в ICloud, в котором якобы были приобретены платные приложения. Но, как только он вошел в сервис, тем самым передав неизвестным данные для авторизации на свое устройство, гаджет заблокировался. Чтобы вновь смартфон заработал, мошенники попросили перевести почти 1000 рублей, в противном случае они удалят все данные. Пострадавший обратился в милицию.
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