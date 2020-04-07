3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
16-летняя учащаяся колледжа в Орше шантажировала знакомого интимным видео
Необычный способ заработка придумала 16-летняя учащаяся колледжа в Орше - подросток шантажировала знакомого интимным видео. В МВД сообщили, что инцидент произошел еще в феврале. Девушка угрожала распространить в интернете интимное видео с участием виртуального знакомого. При этом требовала у мужчины 250 долларов. Позже выяснилось, что она блефовала. Собеседник попросил выслать ему данные банковской карты, на которую якобы собирался перечислить деньги. На самом деле с реквизитами он отправился в милицию.
Сейчас такие игры уже оценивают следователи - возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Ранее девушка в криминальных сводках не фигурировала.
Президент
Все
Что ответил Лукашенко на претензии тех, кто "вякает" на Беларусь за многовекторность
Лукашенко о проверках на границе с Россией: Надо обеспечить свободу передвижения людям
Лукашенко заявил о необходимости вернуть товарооборот со Смоленской областью в 5 млрд долларов
Лукашенко: В Смоленске понимают, что мы должны быть вместе и помогать друг другу
Политика
Все
Общество
Все
Госпогранкомитет: более 1 млн европейцев посетили Беларусь без виз
"Люди, которые искренне любят свою страну" - в Военной академии Беларуси прошел день открытых дверей
Совет Республики одобрил проект закона "Об изменении кодексов по вопросам образования"
Беларусь готова возобновить авиасообщение с Европой. Но с каким условием?
В мире
Все
США разрешили Киеву применение дальнобойных ракет - как мир на это реагирует
В Рио-де-Жанейро стартовал саммит лидеров G20 - первый день посвятили теме голода и бедности
В Кремле высказались о разрешении наносить удары вглубь России - в чем провокационность ситуации?
Нет людей - нет проблем: катастрофическое падение демографии в Латвии сэкономит стране деньги
Регионы
Все
Происшествия
Все