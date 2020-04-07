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16-летняя учащаяся колледжа в Орше шантажировала знакомого интимным видео

Необычный способ заработка придумала 16-летняя учащаяся колледжа в Орше - подросток шантажировала знакомого интимным видео. В МВД сообщили, что инцидент произошел еще в феврале. Девушка угрожала распространить в интернете интимное видео с участием виртуального знакомого. При этом требовала у мужчины 250 долларов. Позже выяснилось, что она блефовала. Собеседник попросил выслать ему данные банковской карты, на которую якобы собирался перечислить деньги. На самом деле с реквизитами он отправился в милицию.

Сейчас такие игры уже оценивают следователи - возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Ранее девушка в криминальных сводках не фигурировала.

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