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16 учетных ДТП. 3 человека погибли, 14 получили травмы различной степени тяжести
Зафиксированы три сотни водителей без прав. Дорожная милиция назвала статистику за сутки. В Бобруйске водитель Volkswagen Golf при развороте выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Peugeot 206. В результате ДТП пострадал 6-летний пассажир Peugeot, ребенок находился на заднем сиденье, но без детского автокресла. Сейчас мальчик в больнице. Отметим, что шофер Golf с места ДТП скрылся, но, видимо, оценив происходящее, сам пришел в милицию. Предварительно установлено, что 59-летний мужчина водительского удостоверения никогда не получал, на момент совершения ДТП был трезв. Еще немного цифр от ГАИ. За минувшие выходные составлено 124 протокола по пьяным за рулем. Пьяный молодой житель Городка за рулем Mazda на закруглении дороги не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. Водитель в реанимации, трем его пассажирам оказана необходимая медпомощь.
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