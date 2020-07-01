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17 лет колонии усиленного режима за убийство приятеля
Суд Могилевской области вынес приговор жителю Могилева, которого обвиняли в убийстве приятеля. Мужчину признали виновным и назначили 17 лет колонии усиленного режима. По словам правоохранителей, все произошло в начале февраля. Обвиняемый пришел в дом к потерпевшему. Мужчины выпивали, после застолье переросло в конфликт. В итоге хозяин получил не менее 53 ударов по различным частям тела, это уже позже скажут эксперты. От травматического шока мужчина скончался. А его гость уснул рядом, не понимая, что произошло. Такую картину застали жена убитого и его сын, они и вызвали милицию.
Несмотря на то, что обвиняемый отрицал свою вину в преступлении, суду предоставили убедительные доказательства его причастности к убийству. Наказанием стало лишение свободы. Кроме того, подсудимому предстоит возместить потерпевшей стороне 50 тысяч рублей в качестве морального вреда.
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