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17 лет лишения свободы за убийство жены на глазах у детей
17 лет лишения свободы за убийство жены на глазах у детей - прокуратура Могилевской области поддержала в суде обвинение по уголовному делу в отношении 47-летнего жителя Кричева. Напомним, в начале августа мужчина выпивал дома в компании знакомых и жены. Однако уже ночью между супругами вспыхнула ссора. Причиной послужила ревность. Хозяин жилища схватил кухонный нож и ударил им несколько раз женщину по различным частям тела, в том числе в область грудной клетки. Причем произошла кровавая расправа в присутствии малолетних дочерей. О произошедшем в правоохранительные органы сообщила старшая девочка, которая рассказала, что папа зарезал маму. Сотрудники милиции задержали мужчину.
Экспертиза выявила у подозреваемого 1,5 промилле алкоголя. Следователями его поступок квалифицирован как "убийство, совершенное с особой жестокостью". Известно, что мужчина ранее неоднократно судим.
Как выяснилось в суде, обвиняемый длительное время нигде не работал излоупотреблял спиртными напитками. Сучетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, мотивов и целей содеянного Фемидой назначено 17 лет лишения свободы колонии усиленного режима. Приговор пока не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
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