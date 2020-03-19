Поднял руку на отца, а, значит, будет соответствующее наказание. 17-летний подросток обвиняется в покушении на убийство родителя. По информации СК, он дважды ударил мужчину топором по голове и, когда понял, что он мертв, отправился в другую комнату. Инцидент произошел прямо в доме семьи в Каменецком районе. На чем был основан конфликт, следственный комитет разбирается.



Сразу после нападения мать подозреваемого вызвала скорую, чем и спасла жизнь супругу. Медики успели провести так называемые реанимационные мероприятия, и мужчина в итоге выжил. С того времени уже прошло три недели, потерпевший до сих пор находится в больнице, врачи его состояние оценивают как тяжелое. Тем временем подростку предъявлено обвинение в покушении на убийство и применена мера пресечения в виде заключения под стражу.



