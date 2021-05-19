17-летний юноша получил травмы в ДТП в Лельчицком районе

Предварительно, 60-летний водитель Renault хотел заехать во двор дома. Для маневра он остановился на левой по ходу движения обочине и стал поворачивать направо. При этом не обратил должного внимания на встречную машину. Произошло столкновение. Известно, что за рулем Mercedes ехал 24-летний молодой человек. Его 17-летний пассажир в результате происшествия получил травмы и был госпитализирован в хирургическое отделение больницы.