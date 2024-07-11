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18 человек эвакуировали из университета Пинска, автомобиль сгорел в могилевском гараже, возгорание в частном доме в Лиде - обзор ЧП
Пинск
18 человек эвакуировали из университета Пинска. В учебном корпусе сработала тревожная сигнализация, первыми на место ЧП приехали сотрудники департамента охраны. С помощью служебного огнетушителя они ликвидировали возгорание в спортзале. Озвучена предварительная версия случившегося - замыкание проподки.
Могилев
В Могилеве пламя охватило автомобиль. Инцидент произошел в гараже. Владелец ждал огнеборцев на улице, он не пострадал. Что касается легковушки, она уничтожена. Также все выгорело и внутри строения. Причины пожара выясняют специалисты.
Щучинский район
Остался без машины водитель и в Щучинском районе. Мужчина смог сам потушить огонь, но "ауди" это не спасло. Автомобиль превратился в груду металла. По одной из версий, к ЧП привело короткое замыкание.
Лида
Минувшей ночью четыре пожарных расчета боролись со стихией в Лиде. Возгорание произошло в частном доме, обошлось без жертв. Огонь основательно похозяйничал в жилье. Крыша, перекрытия, вещи и мебель уничтожены. Из-за чего вспыхнула искра - выясняется.
Березинский район
Пожар в Березинском районе, предположительно, спровоцировала непотушенная сигарета. Как сообщает МЧС, в доме уже несколько лет самовольно жил 62-летний мужчина. Он успел покинуть горящее строение и остался цел. А вот на месте былого строения теперь одни черные бревна.
Россия
Мощный пожар случился в подмосковных Химках на производстве керамических плит. Площадь возгорания превысила 3 тыс. кв. м. Дым был виден даже пассажирам пролетавшего мимо самолета. С пламенем сражались свыше сотни огнебоцев, было задействовано несколько десятков спецтехники.
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