18-летний лицеист из Вилейки стал подозреваемым по статье "Мошенничество"

Товары продавал виртуальные, а оплату получал реальную. За серые схемы 18-летний лицеист стал подозреваемым по статье "Мошенничество". Сам парень родом из Вилейки, учится в Молодечненском районе. По информации милиции, юноша размещал на интернет-площадке предложения о сбыте техники. Когда соглашение с покупателем было достигнуто, молодой человек просил перевести на карту предоплату за товар. Аванс у каждого был разный - это и 100 рублей, и 250. После юноша обещал отправить покупку посылкой, однако обязательства не выполнял. Например, житель Лиды не дождался айфон, минчанин остался без телефонаXiaomi, мужчина из Островца не получил приставку, а женщина из Слуцка так и не увидела ноутбук.