18-летний минчанин похитил у своих родителей 40 тысяч долларов

Похитить у родителей около 40 тысяч долларов и уехать в Грузию. Такой недальновидный план придумал 18-летний минчанин вместе со своими приятелями. О пропаже сейфов из дома в милиции рассказали родители начинающего медвежатника. Сыщики оперативно задержали подозреваемых. Установлено, что 18-летний сын потерпевших знал о наличии крупной суммы у родителей. В их отсутствие молодой человек вместе с приятелями (19 и 20 лет) вынесли сейфы в гараж и вскрыли болгаркой. Их добычей стали 17 тысяч евро и 20 тысяч долларов.