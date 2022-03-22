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18-летний минчанин похитил у своих родителей 40 тысяч долларов

Похитить у родителей около 40 тысяч долларов и уехать в Грузию. Такой недальновидный план придумал 18-летний минчанин вместе со своими приятелями. О пропаже сейфов из дома в милиции рассказали родители начинающего медвежатника. Сыщики оперативно задержали подозреваемых. Установлено, что 18-летний сын потерпевших знал о наличии крупной суммы у родителей. В их отсутствие молодой человек вместе с приятелями (19 и 20 лет) вынесли сейфы в гараж и вскрыли болгаркой. Их добычей стали 17 тысяч евро и 20 тысяч долларов.

Часть денег фигуранты потратили: купили вещи, гаджеты и билеты на поезд, планируя скрыться в Грузии. Молодых людей правоохранители задержали под Оршей на пути в Москву. Возбуждено уголовное дело за кражу в особо крупном размере.
Евгений Холод, заместитель начальника ОУР КМ Заводского РУВД Минска


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