19-летнему жителю Борисова за незаконную наркоторговлю грозит от 8 до 15 лет

От 8 до 15 лет заключения грозит 19-летнему жителю Борисова. Его задержали в декабре прошлого года с крупной партией наркотиков - 400 граммов марихуаны, более полукилограмма альфа-PVP и около 10 граммов мефедрона. Кроме того, дома также хранился традиционный набор закладчика: изолента, электронные весы, приспособление для курения, полимерные пакеты. Хоть официально молодой человек трудоустроен не был, но работал оптовым продавцом психотропов.