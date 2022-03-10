ЧПЗона X

19-летнему жителю Борисова за незаконную наркоторговлю грозит от 8 до 15 лет

От 8 до 15 лет заключения грозит 19-летнему жителю Борисова. Его задержали в декабре прошлого года с крупной партией наркотиков - 400 граммов марихуаны, более полукилограмма альфа-PVP и около 10 граммов мефедрона. Кроме того, дома также хранился традиционный набор закладчика: изолента, электронные весы, приспособление для курения, полимерные пакеты. Хоть официально молодой человек трудоустроен не был, но работал оптовым продавцом психотропов.

В итоге СК за незаконную наркоторговлю возбудил уголовное дело. Сообщается, что в ходе допроса молодой человек полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Вскоре дело планируется рассмотреть в суде. Обвиняемый его ожидает под стражей.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все