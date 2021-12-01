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19-летний житель Бреста задержан с крупной партией наркотика
Взлетел по карьерной лестнице, но резко закончил с нелегальной профессией. 19-летний житель Бреста сначала работал закладчиком, а затем курьером в интернет-магазине по продаже запрещенных веществ. В итоге он был задержан с крупной партией наркотика. Как выяснили оперативники, подозреваемый перевозил крупные партии психотропов из Минска в Брест для их дальнейшей продажи. У молодого человека оперативники обнаружили и изъяли полкилограмма порошка. Эксперты выяснили, что он содержит пара-метилэфедрон.
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