Взлетел по карьерной лестнице, но резко закончил с нелегальной профессией. 19-летний житель Бреста сначала работал закладчиком, а затем курьером в интернет-магазине по продаже запрещенных веществ. В итоге он был задержан с крупной партией наркотика. Как выяснили оперативники, подозреваемый перевозил крупные партии психотропов из Минска в Брест для их дальнейшей продажи. У молодого человека оперативники обнаружили и изъяли полкилограмма порошка. Эксперты выяснили, что он содержит пара-метилэфедрон.