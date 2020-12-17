1 человек погиб на пожаре в Витебском районе. Трагедия случилась в деревне Подберезье на улице Мира

Спасателям позвонили соседи, рассказав о сильном задымлении в квартире на первом этаже. В одной из комнат на полу бойцы МЧС обнаружили бездыханное тело хозяина квартиры. Пострадавшего вынесли на свежий воздух, однако медики лишь констатировали смерть. В жилом доме спасатели также эвакуировали жильцов. Одна из версий ЧП – неосторожное обращение с огнем при курении.