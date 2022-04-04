20 лет тюрьмы и 100 тыс. рублей морального вреда - приговор суда Бобруйска

20 лет лишения свободы и 100 тысяч рублей морального вреда. Такой приговор вынес суд Бобруйска в отношении местного жителя. Мужчину признали виновным сразу по двум статьям Уголовного кодекса - "Убийство с особой жестокостью" и "Истязание". В мае прошлого года он лишил жизни свою сожительницу, избив ее до смерти. Как позже установят эксперты, обвиняемый нанес погибшей 87 травм. А во время следствия стало известно, что мужчина давно и часто избивал свою сожительницу. На теле погибшей эксперты обнаружили множество давних тяжелых трав, для лечения которых применялось оперативное вмешательство.



Подробности истории, которую в прошлом году обсуждал весь Бобруйск, расскажем 8 апреля в итоговой программе.

