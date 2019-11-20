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20-летний парень попался в руки сотрудников наркоконтроля после того, как у него нашли марихуану
Будьте аккуратны в своих увлечениях, говорят в милиции. 20-летний парень попался в руки сотрудников наркоконтроля после того, как у него нашли марихуану. Молодой человек признался, что в деревне в Березинском районе, где живут родители, у него действительно имеются наркотики. 3 месяца он выращивал коноплю на участке деревенского дома. А собранный урожай хранил под крышей сарая. В том самом сарае милиция и нашла 100 граммов травки. Что интересно… увлечение парня раскрыл случайный человек из салона проката коньков. Известно, что парень - 20-летний гражданин Украины, несколько лет назад переехал с родителями в одну из деревень Березинского района. Сам молодой человек около года проживает недалеко от Минска. Материалы милиции переданы в СК для дачи правовой оценки.
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