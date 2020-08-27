Вижу цель, не вижу преград и смысла. Похоже, именно с таким лозунгом 21-летний парень в одной из деревень Могилевского района пробил колеса в автомобиле ВАЗ. Инцидент произошел ночью. Когда владелец транспорта заметил повреждения, обратился в милицию. Оперативно правоохранители вышли на след подозреваемого. Это 21-летний местный житель, ранее он уже был судим. Как выяснилось, в тот вечер парень отдыхал с друзьями, выпивал. А после отправился гулять по деревне. Ворота в одном из подворий оказались не заперты. На территории и была припаркована машина “жигули”. В авто молодой человек пробил ножом все колеса.



И похожий инцидент случился в Белыничах. Фигурант, как и в прежней истории, был подшофе. И тоже был судим. Но в данном случае мужчина замахнулся на автобус с надписью “Дети”. Испортил внешний вид транспорта, а именно в нескольких местах повредил краску. За свои выходки оба мужчины станут фигурантами уголовного процесса.



