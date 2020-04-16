220 литров спирта изъяли правоохранители у жителя Витебска

Стоимость алкогольной продукции - свыше 1700 рублей. В отношении мужчины стартовал административный процесс. По словам несостоявшегося коммерсанта, спирт российского производства он приобрел у наших соседей еще до закрытия границы. Но вот продать товарне смог, только и занимался, что поисками клиентов.