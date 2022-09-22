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22-летний юнец опустошил последнюю бутылочку спиртного и отправился на ограбление
На что только люди не идут ради денег - кто-то на работу, а кто-то и на преступление. Например, этот паренек из Ставропольского края, выбрал второй вариант. 22-летний юнец опустошил последнюю бутылочку спиртного и отправился на ограбление.
Он ворвался в один из магазинов села Дивное и попытался обчистить кассу, а в качестве оружия прихватил с собой гвоздодер. Однако техника не сдалась, да и о продавце можно сказать - это суровая русская женщина, которая пыталась выгнать налетчика, рискуя собой. В итоге не бравому молодцу пришлось довольствоваться лишь пивом и сигаретами, которые тот успел унести. Позже злодея нашли, задержали и возбудили уголовное дело по статье "Разбой".
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