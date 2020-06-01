24 года усиленного режима за убийство матушки

"24 года усиленного режима", – Гомельский областной суд огласил приговор обвиняемому в жестоком убийстве матушки в Озаричах. Виктор Морозов признан виновным в разбое с проникновением в жилище, убийстве с особой жестокостью и угоне автомобиля. Подсудимому 23 года, ранее он привлекался к уголовной ответственности, но за кражи и хулиганства. Одна из судимостей не погашена. В своем последнем слове Морозов попросил суд не наказывать его строго, поскольку умысла убивать 42-летнюю супругу священника у него не было.Но сторона обвинения так не считает, ведь нападавший нанес своей жертве около 60 ударов ножом.

Владимир Королев изучил материалы следствия.



Следователи восстановили картину тех дней буквально поминутно. 23-летний Виктор Морозов работал в Озаричах в местном храме. Вечером парень поссорился со своей девушкой по телефону, выпил и решил угнать у батюшки машину, чтобы съездить к ней, поговорить. Он пошел к дому настоятеля храма и пытался завести припаркованный микроавтобус. На шум выбежала супруга священника. Морозов напал на 42-летнюю женщину, проник в дом и стал избивать ее, при этом нанеся 62 удара ножом. Позже забрал ключи от микроавтобуса, небольшую сумму денег, мобильный телефон и поехал в родную деревню Вязовица к девушке.

Уже в деревне Вязовица парень заехал на молочно-товарную ферму, врезался в мусорный контейнер, тюк соломы и цистерну для воды. Свидетелями ДТП стали работники фермы, которые шли на утреннюю дойку коров. Они-то и забрали у пьяного водителя ключи. Мужчина скрылся, но был задержан в течение суток.

Сначала по подозрению в жестоком убийстве был задержан 47-летний муж погибшей, батюшка местного храма. Именно он с утра и обнаружил тело. В момент трагедии мужчина находился дома и, по его словам, крепко спал после спиртного. Позже эксперты установили, что изъятый след ладони с места трагедии принадлежит Виктору Морозову. Вскоре парня задержали, а у него обнаружили клинок ножа, рукоятка которого ранее была найдена у дома матушки на месте убийства. Это и стало главным вещественным доказательством в деле. Вердикт - обвинительный приговор.

Путем частичного сложения назначить Морозову наказание в виде лишения свободы сроком на 24 года со штрафом 1350 рублей.



