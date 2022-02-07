24-летнего сбытчика дурманов задержали жодинские сотрудники наркоконтроля

Официально парень безработный, но вот уже месяц трудился на интернет-площадку по продаже запрещенных веществ. В мобильном телефоне задержанного оперативники обнаружили координаты тайников. Надо сказать, что фигурант и сам употреблял наркотики - этой информацией поделились в милиции. В схронах и у самого молодого человека было изъято 23 свертка с разными дурманами, общей массой порядка 50 граммов. Партии смерти минчанин забирал в пригороде столицы, на квартире делил их на дозы и делал закладки. В жилище стражи порядка обнаружили все необходимое для фасовки наркотиков: весы, упаковка. В отношении парня возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.