24-летняя жительница Лиды неудачно прокатила своего знакомого

Веселье закончилось печально. Возбуждено уголовное дело в отношении 24-летней жительница Лиды, которая неудачно прокатила своего знакомого. Компания молодежи отдыхала в Вороновском районе. В какой-то момент девушка села за руль и поехала. В этот момент собственник автомобиля со своим 19-летним другом продолжал сидеть на капоте. Примерно через 100 метров на скорости около 30 км/ч 19-летний молодой человек не удержался, упал и ударился головой о проезжую часть. Пострадавший житель Гродно с тяжелой травмой головы находится в больнице. Сама девушка во время допроса пояснила, что изначально не придала серьезное значение своим действиям. Проводится расследование.