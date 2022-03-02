25 тонн капусты без документов задержали могилевские таможенники

Овощи без документов. Могилевские таможенники задержали фургоны из России, в которых планировали вывезти 25 тонн капусты. По данным таможни, у водителей не было документов на груз, в том числе лицензии для вывоза данной категории товара и фитосанитарных сертификатов. Одну из машин остановили в пригороде Могилева, вторую - вблизи Горок.



За нарушение порядка транспортировки и осуществление внешнеторговой деятельности без лицензии перевозчикам грозит штраф до половины стоимости незаконного груза.