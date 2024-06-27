27-летний неработающий минчанин хотел открыть магазин по продаже психотропов

Известно, что наркокурьером задержанный проработал меньше месяца и сам планировал в интернете открыть магазин по продаже психотропов. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Заметим, что в этом бизнесе молодой человек почти профи, он неоднократно привлекался к ответственности за аналогичное преступление.

